Движение по путепроводу на Земеца в Самаре открывается досрочно
Рабочее движение по путепроводу «139 километр» откроется в Самаре в пятницу, 27 октября. Ремонт участка прошел с опережением графика. Об этом сообщает городская администрация.
«Открытие автомобильного движения запланировано на 14:00, а трамвайные рейсы возобновятся с утра понедельника, 30 октября»,— говорится в сообщении.
По словам чиновников, в текущем году подрядчик выполнил «сверх запланированного объема работ – уложен и верхний слой асфальта». В мэрии отмечают, что на следующий год «останется небольшой фронт работ под мостом».
Чиновники озаботились ремонтом путепровода на ул. Земеца после многочисленных жалоб горожан. Работы на объекте проводились с апреля текущего года.
В связи с этим движение на путепроводе было закрыто. Транспорт пустили в объезд.