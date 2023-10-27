Движение по путепроводу на Земеца в Самаре открывается досрочно

Рабочее движение по путепроводу «139 километр» откроется в Самаре в пятницу, 27 октября. Ремонт участка прошел с опережением графика. Об этом сообщает городская администрация.

Трамваи поедут по обновленной дороге на ул. Земеца с 14:00 (MSK+1)

Фото: Администрация Самары

«Открытие автомобильного движения запланировано на 14:00, а трамвайные рейсы возобновятся с утра понедельника, 30 октября»,— говорится в сообщении.

По словам чиновников, в текущем году подрядчик выполнил «сверх запланированного объема работ – уложен и верхний слой асфальта». В мэрии отмечают, что на следующий год «останется небольшой фронт работ под мостом».

Чиновники озаботились ремонтом путепровода на ул. Земеца после многочисленных жалоб горожан. Работы на объекте проводились с апреля текущего года.

В связи с этим движение на путепроводе было закрыто. Транспорт пустили в объезд.

Георгий Портнов