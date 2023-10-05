Движение по путепроводу по ул. Земеца в Самаре откроется в конце октября

Рабочее движение по путепроводу «139-й километр», который проходит через ул. Земеца, планируют открыть 31 октября. Об этом со ссылкой на вице-мэра Владимира Василенко сообщает пресс-служба городской администрации.

«Степень готовности по плану ремонтных работ текущего года составляет порядка 85%. Так, уже подняты и выровнены пролетные строения. На мосту уложено высокопрочное покрытие проезжей части: сначала устроили нижний слой из мелкозернистой смеси, а для верхнего слоя использовали асфальтобетонную смесь последнего поколения ЩМА-16. В ближайшее время в порядок приведут систему освещения – сейчас подрядчик ожидает поставки опор для монтажа контактной электросети»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что восстановить движение, в том числе, общественного транспорта по путепроводу планируется до конца года. Движение на участке перекрыто с 10 апреля текущего года. В настоящее время транспорт не ходит по ул. Земеца от въезда на территорию завода АО «РКЦ "Прогресс"» до ул. Литвинов. Это связано с комплексным ремонтом путепровода «139 километр».

Ани Айвазян