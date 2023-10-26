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Коммерсантъ FM
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Шаг вперед, два шага вбок

Ученые-социалисты попробовали примирить «русский мир» с интернационализмом

Члены общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО) обсудили в четверг корни и грани «русского мира». Более всего при анализе этого понятия социалистов предсказуемо заинтересовала «диалектика национального и интернационального». От однозначных выводов участники круглого стола воздержались, предпочтя конкретике хорошо знакомый им наднациональный советский опыт. И лишь один из них предложил вообще закрыть тему, напомнив о жесткой критике Владимиром Лениным «великорусского шовинизма».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Масштабное обсуждение проблем «русского мира» (он же — «русская цивилизация») спровоцировало выступление президента Владимира Путина на недавнем Валдайском форуме. Цивилизационный подход главы государства до этого препарировали стойкие государственники из Экспертного института социальных исследований. А 26 октября соотнести президентские тезисы уже с программой КПРФ попытались ученые-социалисты из РУСО.

«Любой человек имеет определенное место рождения, развития и принадлежит к той или иной нации»,— признал автор основного тематического доклада по теме, экс-депутат Госдумы Игорь Братищев. Осмысливая «русский мир», нельзя не учесть, что исторически на российской территории проживали представители свыше 190 народов, однако теперь, когда в границах современной РФ доля русских превысила 80%, Россия безусловно утвердилась как «страна и государство русских», подчеркнул докладчик: «Русские — это духовный, нравственный и державный стержень страны, так сформировалась наша судьба, так сложилась наша история, отменить это невозможно». Осознать это вкупе с тем фактом, что «Россия — не просто государство, а интегрированное государство, многонациональная цивилизация», господин Братищев рекомендовал всем проживающим в РФ.

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Эта цивилизация, по его словам, отличается «многомерностью и наличием разных полюсов идентичности — западничества и славянофильства», поскольку находится между Западом и Востоком. Советское же государство («Россия в форме СССР») стало «первой в истории и пока что единственной семьей по-братски настроенных народов, не растерявших своей идентичности». «Интересно это, понимаете? — возвестил ученый.— Америкосы (наоборот.— “Ъ”) переплавляют народы, и те становятся американцами: наглыми, ничего не понимающими, кроме своего узкого мира, ни на что не ориентированного, кроме как на деньги».

Именно в упомянутой «семейности», по словам коммуниста, и проявилась в советское время «интернациональная суть русского мира», когда «этнополитические отношения» между народами были равноправны, при этом бытовые, этнические, региональные и религиозные различия сохранялись. «У меня был научный руководитель в аспирантуре: то, что он еврей, я узнал уже на третьем году обучения в аспирантуре и очень удивился. Мы этому никогда не придавали значения»,— делился докладчик собственным восприятием космополитизма. В остальном Игорь Братищев призвал следовать практикам СССР, тем более что «интернационализм на деле возможен только при социализме», а условием того самого «взаимопроникновения национального и интернационального, действительной дружбы народов» в свое время стало как раз «советское народовластие».

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Ряду содокладчиков-социалистов услышанные тезисы оказались не чужды, хотя комментировали они их в особой, национально-интернациональной манере. «Мудрейшая мысль — семья народов, вот и секрет русского мира»,— указал доктор философских наук, бывший народный депутат СССР Валентин Карасев, призвав, впрочем, воздержаться от западного понятия «государство-цивилизация», чтобы не «играть на чужом поле». «Многонациональный русский народ — это действующий фактор современной общественно-государственной жизни, решающая сила русских побед»,— сообщил экс-нардеп РСФСР Геннадий Саенко, оговорившись, однако, что «русский народ появился раньше русской нации».

Держаться идеологически верного курса и не отступать от постулатов марксизма-ленинизма призвал один лишь экс-депутат Госдумы Александр Кругликов: «Какой к черту русский мир?! Ленин бичевал великодержавный русский шовинизм!»

Коммунист напомнил, что первыми об этом понятии «заговорили те, кто развалил СССР и отменил идеологию», вручив вместо нее идею «русского мира». Хотя страстное выступление товарища Кругликова и сопроводили овацией, вернуться к исторической научной базе больше никто не призывал.

Григорий Лейба

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