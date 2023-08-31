Три участка улицы Ленина в Тюмени будут перекрыт до ноября

В Тюмени продлили срок перекрытия трех участков улицы Ленина до 31 октября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, участки были перекрыты 20 мая. Продление ограничений связано необходимо для выполнения ремонтных ремонт.

По данным администрации, перекрыты следующие участки:

ул. Ленина от здания Краеведческого музея (Ленина, 2) до ул. Красина;

ул. Перекопская от ул. Ленина до ул. Республики;

ул. Красина от ул. Ленина до ул. Республики.

Напомним, с 29 июля в Тюмени в маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования – с/о Ясная поляна» добавились остановки «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях.

Полина Хабарова

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