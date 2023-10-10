Участок улицы Александра Логунова в Тюмени перекроют на пять дней

В Тюмени участок дороги по улице Александра Логунова перекроют с 27 по 31 октября. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, это связано со строительством теплосетей.

Движение будет перекрыто в районе дома №12. Объехать перекрытие можно будет по улице Пермякова, а также по межквартальным проездам.

Напомним, с 29 июля в маршрут автобуса №134 «з-д Медоборудования – с/о Ясная поляна» добавились остановки «Индустриальный парк» в прямом и обратном направлениях. Срок перекрытия трех участков улицы Ленина продлили до 31 октября.