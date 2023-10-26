Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 35%

Турецкий Центробанк повысил учетную ставку — с 30% до 35%. Это уже пятое повышение ставки с конца июня нынешнего года, когда было принято решение о смене руководства ЦБ Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Политика денежного сдерживания будет продолжена для скорейшего достижения дезинфляционной траектории, закрепления инфляционных ожиданий и контроля над ухудшением ценообразования»,— сказано в сообщении регулятора.

Инфляция в Турции в третьем квартале превысила прогнозы и достигла отметки 70%. В октябре курс турецкой лиры упал до исторического минимума и превысил отметку 28 лир/$. Таргет ЦБ по инфляции — 5%, довести ее до этого уровня турецкий регулятор планирует с помощью «жестких мер регулирования».

В июне Центральный банк Турции возглавила Хафизе Гайе Эркан — она стала первой женщиной на этом посту (училась в Принстоне, работала в Goldman Sachs). Спустя две недели ее работы на посту ставка в Турции была повышена c 15% до 17% годовых. До ее назначения ставку в Турции не повышали на протяжении 27 месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турецкая ставка устремилась к новым вершинам».

Александр Кислов