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Коммерсантъ FM
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Экс-глава «Нафтогаза» призвал ЕС ввести дополнительные налоги на нефть из РФ

Бывший председатель правления украинской государственной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев призвал руководство Евросоюза ввести налоги для компаний, перерабатывающих и реэкспортирующих российскую нефть. По его мнению, попытка ввести санкции против российской нефтяной отрасли оказалась неэффективной, а потолок цен на нефть из РФ не работает. По его словам, руководство ЕС неоднократно подавало иски против крупнейших технологических корпораций, в частности против Google и Microsoft, за нарушение ими антимонопольного законодательства. Такие же меры, согласно предложению экс-главы «Нафтогаза», можно применять к компаниям, занимающимся переработкой и реэспортом российской нефти.

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

«У европейских правительств есть очень эффективный инструмент в виде антимонопольных институтов. Это не санкции, но может повлечь за собой финансовые последствия, такие как налоги на российскую нефть и газ. Если в смеси есть российские нефть и газ, вы можете обложить их налогом и снизить их привлекательность»,— заявил господин Коболев изданию IntelliNews.

«Если антимонопольные нормы могут использоваться против Google и Microsoft и приводить к штрафам, то почему подобный механизм не может быть использован и против страны?» — отметил Андрей Коболев. Он считает, что данные меры будут эффективны и помешают России продолжать получать «нефтяные сверхдоходы».

G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Первый установлен на уровне $60, второй — от $45 до $100 в зависимости от категории нефтепродуктов. Механизм потолка цен предполагает запрет на транспортировку и страхование нефти и нефтепродуктов из России, которую покупают страны, не присоединившиеся к эмбарго.

Средневзвешенная цена российской нефти в сентябре, по данным Международного энергетического агентства, была заметно выше ценового потолка, на уровне $81,8 за баррель. По данным Минфина РФ, российская нефть стоит $83,1 за баррель.

Подробнее о последствиях ограничений против российской нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».

Александр Кислов

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