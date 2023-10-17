Минфин США добивается роста издержек РФ по транспортировке нефти морем
Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд сообщил, что американские власти «на втором этапе» действия потолка цен на нефть работают по двум направлениям. Первое — это санкции против тех, кто обходит ограничение, второе — это издержки для России при транспортировке нефти морем.
«Мы рассматриваем множество различных способов повысить издержки, с которыми сталкивается "теневой флот". Как для того, чтобы препятствовать его дальнейшему расширению, так и для того, чтобы, когда Кремль решит инвестировать в него дополнительные средства, продолжить вытягивать средства из его военных фондов»,— сказал помощник министра на семинаре в Институте Брукингса (цитата по ТАСС).
G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты в декабре 2022 года и феврале 2023 года соответственно. Первый установлен на уровне $60, второй — от $45 до $100 в зависимости от категории нефтепродуктов. Механизм потолка цен предполагает запрет на транспортировку и страхование нефти и нефтепродуктов из России, которую покупают страны, не присоединившиеся к эмбарго.
Средневзвешенная цена российской нефти в сентябре, по данным Международного энергетического агентства, была заметно выше ценового потолка, на уровне $81,8 за баррель. По данным Минфина РФ, российская нефть стоит $83,1 за баррель.
Подробнее о ситуации на рынке нефти — в материале «Ъ» «Нефть переливается через потолок».