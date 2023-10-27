Дарья Касаткина выиграла «Азалию»

Первой полуфиналисткой WTA Elite Trophy — проходящего в китайском Чжухае второго по значению итогового состязания Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $2,4 млн — стала россиянка Дарья Касаткина. Вслед за чешкой Барборой Крейчиковой в группе «Азалия» она обыграла и Магду Линетт из Польши. Может рассчитывать на место в полуфинале и другая российская теннисистка — Людмила Самсонова, победившая в своем первом матче в группе «Роза» китаянку Чжу Линь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выход в полуфинал WTA Elite Trophy позволяет Дарье Касаткиной надеяться на возвращение в первую десятку мирового рейтинга

Фото: Fred Lee / Getty Images Выход в полуфинал WTA Elite Trophy позволяет Дарье Касаткиной надеяться на возвращение в первую десятку мирового рейтинга

Фото: Fred Lee / Getty Images

Нынешний сезон для Дарьи Касаткиной, конечно, нельзя считать провальным. Но и очень успешным пока его тоже не назовешь. Уже ясно, что по сравнению с предыдущим сезоном, который Касаткиной удалось завершить в мировом рейтинге на восьмом месте, она сделала шаг назад, и главная тому причина — неубедительные выступления на чемпионатах Большого шлема. Если в прошлом году Касаткина дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, то сейчас ни на одном из четырех самых престижных теннисных соревнованиях ей не удалось добраться даже до четвертьфинала. Лучшие же свои результаты она показала на двух турнирах категории 500 — январском в Аделаиде и июньском в Истборне, где проигрывала в финалах. В итоге сейчас Касаткина находится в середине второй десятки, и рассчитывать на последнее место в топ-10 может лишь в том случае, если завоюет в Чжухае титул.

До него, впрочем, осталось не так уж и далеко. Оба своих матча группового этапа на WTA Elite Trophy Касаткина провела на неплохом уровне. Чешку Барбору Крейчикову, которая сейчас как раз и замыкает первую десятку, россиянка в среду обыграла в трех сетах, едва не взяв под ноль решающую партию, а с полуфиналисткой Australian Open Магдой Линетт из Польши разобралась в четверг еще быстрее — 6:3, 6:4. В 19 геймах соперницы сделали 13 брейков, но восемь из них оказались на счету Касаткиной, которая взяла большее количество очков не на первой, а на второй своей подаче. Таким образом, Крейчикова может лететь в мексиканский Канкун на главный итоговый турнир, где она выступит в парном разряде и будет в одиночке первой, а не второй запасной. Дело в том, что другая представительница Чехии — Каролина Мухова, которая после выхода в финал крупного турнира в Цинциннати и полуфинал US Open перегрузила запястье, не успела его залечить. В итоге право сыграть в Канкуне получила девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари.

Касаткина же теперь ждет соперницу по одной из полуфинальных пар. Их составы будут определяться по особым правилам. После того как станут известны имена всех четырех теннисисток, занявших первые места в своих группах, пройдет жеребьевка, перед началом которой первый и второй номера «посева» получат игроки с наивысшими местами в рейтинге.

Но легких путей в полуфинале для Касаткиной не предвидится в любом случае: состав турнира в целом очень ровный. Не исключено, кстати, что ее следующей оппоненткой окажется соотечественница Людмила Самсонова, обыгравшая в четверг в своем первом матче группы «Роза» китаянку Чжу Линь — 2:6, 6:2, 6:1. В пятницу она встречается с Вероникой Кудерметовой, ранее в двух партиях уступившей представительнице Китая, и в случае своей победы однозначно займет первое место. А вот если выиграет Кудерметова, придется сравнивать дополнительный показатель — процентное соотношение выигранных партий — у трех теннисисток, и он в любом случае будет лучшим у Чжу Линь. Кудерметова же в полуфинал выйти уже никак не может, так что фаворитом в российском противостоянии, наверное, все же является Самсонова. Ведь она предельно мотивированна, поскольку, как и Касаткина, еще претендует на место в топ-10. К этому можно добавить, что россиянки прекрасно знают друг друга, ведь они выступали весь год вместе в парном разряде, а счет их личных встреч в одиночке пока равный — 2:2.

В двух других группах ситуация выглядит одинаково. Там в заключительных матчах путевки в полуфинал разыграют теннисистки, уже имеющие по одной победе. В группе «Камелия» это бразильянка Беатрис Хаддад Майя и француженка Каролин Гарсия, оставившие за бортом play-off американку Мэдисон Кис, а в группе «Орхидея» — Елена Остапенко из Латвии и китаянка Чжэн Циньвэнь, которые до этого обыграли хорватку Донну Векич.

Евгений Федяков