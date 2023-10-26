Посол Израиля Бен Цви сообщил о мобилизации тысяч россиян с двойным гражданством

Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в армию страны с начала войны против палестинского движения «Хамас» были призваны «тысячи россиян», имеющих израильское гражданство. По его словам, призыв осуществляется в рамках объявленной властями мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Уже были призваны их тысячи, я думаю. Тех, у кого есть двойное гражданство. Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого гражданина израильского. Так что, если им пришла повестка по мобилизации, они идут. Нет разницы, россиянин он или австралиец, все то же самое. Кому есть 18 лет, тот призывается в армию. Кто находится в резерве, тех в связи с операцией призвали»,— рассказал дипломат ТАСС. Посол добавил, что не имеющих израильского паспорта жителей страны на военную службу не призывают даже в условиях боевых действий.

Ранее господин Бен Цви рассказывал, что правила мобилизации и призыва на военную службу в Израиле не меняются в связи с войной с движением «Хамас»: службу в армии обязаны пройти все граждане, достигшие 18-летнего возраста. При этом для репатриантов с детьми, которые прибыли в Израиль после 2015 года, призывной возраст ограничен 28 годами — по достижении этого возраста воевать в армии обороны страны репатриировавшиеся граждане не обязаны.

Война между Израилем и «Хамасом» началась с обстрела израильской территории 7 октября. В ответ Израиль объявил о планах полномасштабного наступления на сектор Газа и объявил мобилизацию. По последним данным, с начала боевых действий в Израиле погибло свыше 1,4 тыс., в секторе Газа — более 6 тыс. человек.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Без жалости, но по правилам».

Александр Кислов