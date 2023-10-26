Bloomberg: ЕС может не успеть передать Украине 1 млн боеприпасов до марта

Евросоюз отстает от графика, согласно которому планировал предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации агентства, в настоящее время план выполнен только на 30%.

Согласно плану, представленному ЕС в конце марта 2023 года, страны—члены союза обязуются передать Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Предполагалось, что часть поставок будет обеспечиваться за счет собственных запасов стран ЕС, а другая — посредством совместных закупок и увеличения производственных мощностей.

Однако, по словам собеседников Bloomberg, пока план выполнен только на 30% несмотря на то, что прошло уже больше половины заявленного времени. Кроме того, агентство отмечает, что с учетом подписанных на сегодняшний день контрактов цель Евросоюза по поставкам Украине может быть не выполнена вовсе. Некоторые государства—члены ЕС в частном порядке обратились к европейской внешнеполитической службе с просьбой продлить сроки соглашения.

По данным Еврокомиссии, с февраля 2022 года ЕС выделил Украине $90 млрд помощи. Треть этой суммы, или около $27 млрд,— военная помощь. По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, с начала 2023 года Украина получила от европейских стран 300 тыс. снарядов калибра 155 мм и 2,6 тыс. ракет.

О планах ЕС по поддержке Украины — в материале «Евросоюз перешел все границы».