Российские космонавты отключили контур радиатора модуля «Наука» с утечкой

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб во время выхода с МКС в открытый космос отключили неисправный контур дополнительного радиатора на модуле «Наука», из которого была зафиксирована утечка 9 октября. Трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Космонавты осмотрели и сфотографировали место утечки, чтобы специалисты на Земле смогли выявить ее причины. Олег Кононенко и Николай Чуб обнаружили, что утечки теплоносителя все еще продолжаются. Ранее NASA сообщала, что утечка устранена.

На обратной стороне радиатора космонавты обнаружили отверстия разной формы. Специалисты Центра управления полетами допустили, что это могли быть технологические отверстия.

Космонавты также должны были установить на модуль малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли. Однако он не смог развернуться автоматически. Вручную развернуть радиатор космонавты не смогли, после чего им было сказано возвращаться на МКС.

Накануне NASA и «Роскосмос» договорились о принятии дополнительных мер предосторожности после выхода российских космонавтов в открытый космос. Перед возвращением в модуль «Поиск» они должны были осмотреть свои скафандры и инструменты, которые использовали при осмотре места утечки.

Лусине Баласян