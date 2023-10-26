ВТБ запустил международные переводы наличными

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) начал проводить международные денежные переводы с возможностью выдачи денег наличными без открытия банковского счета. Об этом начальник управления «Переводы» департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов сообщил РБК.

По словам господина Хранилова, на первом этапе перевести деньги таким образом можно будет в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Молдавию, Монголию, Сербию и Абхазию. До конца года количество стран-партнеров планируется увеличить до 20.

Отправить перевод можно в приложении «ВТБ Онлайн». Клиенты смогут забрать средства в отделениях партнеров, при этом не открывая банковский счет. Максимальная сумма одного перевода — 350 тыс. руб., а месячный лимит — 500 тыс. руб. Комиссия составит 1,5% от суммы перевода.

С 2022 года ВТБ в рамках санкций отключен от системы SWIFT, которая используется при проведении трансграничных переводов. Позднее банк запустил трансграничные переводы в несколько дружественных стран, включая Индию, Китай и почти всех участников СНГ.

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Лусине Баласян