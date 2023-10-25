Низкая инфляция не проявила активности в зоне евро

В начале четвертого квартала деловая активность в странах зоны евро продолжила снижаться. По предварительным оценкам Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, композитный индекс PMI снизился в октябре до трехлетнего минимума в 46,5 пункта с 47,2 пункта в сентябре (см. график), хотя аналитики ждали роста показателя до 47,4 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов, напомним, указывает на рост деловой активности, ниже — на ее сжатие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Спад деловой активности в зоне евро по-прежнему обуславливают жесткая денежно-кредитная политика ЕЦБ (см. “Ъ” от 15 сентября), а также общая слабость мировой экономики (см. “Ъ” от 11 октября). Опрошенные Bloomberg эксперты ждут, что вклад в сжатие активности на горизонте ближайших месяцев может внести и удорожание энергоресурсов из-за военного конфликта на Ближнем Востоке — на регион, напомним, приходится треть мировой торговли нефтью. Рост нефтяных цен, который фиксируется после нападения «Хамаса» на Израиль, в МЭА и Минэнерго США пока называют «ограниченным», но напоминают об усилении рисков перебоев в поставках.

Индекс PMI в промышленности в октябре снизился до 43 пунктов с 43,4 месяцем ранее. На показателе, отмечают в S&P Global, отразилось существенное сокращение числа новых заказов. Ускорился в октябре и спад в секторе услуг: индекс деловой активности составил минимальные за два с половиной года 47,8 пункта после 48,7 в сентябре. Продолжающееся в последние месяцы сжатие активности в секторе, который ранее демонстрировал устойчивость (см., например, “Ъ” от 22 февраля), объясняется исчерпанием постпандемийного всплеска расходов на путешествия.

Отметим, значения опережающих индикаторов S&P Global укрепили уверенность аналитиков в том, что на ближайшем заседании по ставке, которое пройдет в четверг, 26 октября, ЕЦБ оставит ее на нынешнем уровне (4,5%). На то, что решение регулятора будет именно таким, указывают и последние данные о росте цен в зоне евро. По данным Евростата, инфляция в сентябре составила в годовом выражении 4,3% (в августе — 5,2%). Это минимальный показатель с октября 2021 года. Продолжила замедляться в прошлом месяце и базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) — до 4,5% (в августе — 5,3%).

Кристина Боровикова