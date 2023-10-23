Избитый в Чечне адвокат Немов получил орден «За верность адвокатскому долгу»

Федеральная палата адвокатов (ФПА) России сообщила о награждении избитого в Чечне адвоката Александра Немова орденом «За верность адвокатскому долгу». Отмечается, что орден он получил «за мужество и стойкость» в своей профессиональной работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Президент ФПА Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз. Александр Немов награжден орденом "За верность адвокатскому долгу"»,— сообщили ТАСС в пресс-службе ФПА.

Адвокат Александр Немов был избит утром 4 июля в Чечне, куда он вместе с журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной приехал на оглашение приговора по делу жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По дороге из аэропорта на Александра Немова и Елену Милашину напали неизвестные: три автомобиля перегородили им путь, а затем группа людей выкинула из машины таксиста.

Александра Немова избивали ногами и полипропиленовыми трубами, ранили ножом в ногу, порвали загранпаспорт, адвокатское удостоверение, а также забрали поручение по делу Заремы Мусаевой, которую он должен был представлять в суде. У него диагностировали множественные гематомы и ушибы. Елену Милашину заставляли сказать пароль от ее iPhone, били по пальцам, обрили голову, облили зеленкой. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей.

По факту избиения адвоката и журналистки возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК: ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста с применением насилия), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия), ч. 4 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью), ч. 1 ст. 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, совершенные из заинтересованности). Подозреваемые в нападении на данный момент не установлены.

Александр Кислов