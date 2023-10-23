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Коммерсантъ FM
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Песков: американоцентричного миропорядка больше не будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Джо Байдена про новый миропорядок. Господин Песков заявил, что потребность в новом миропорядке есть, однако он должен быть «не в руках одного государства». Дмитрий Песков отметил, что власти России «согласны с господином Байденом, что редкий случай».

Дмитрий Песков подчеркнул, что новый мировой порядок должен «зиждиться на международном праве, взаимном уважении и выгоде, невмешательстве по внутренние дела друг друга». При этом пресс-секретарь отметил, что Джо Байден акцентировал внимание на способности США его построить. «США, так или иначе, имеют в виду американоцентричный миропорядок. Так больше не будет»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

21 октября президент США Джо Байден выступил на предвыборном приеме в Вашингтоне. Там он заявил о необходимости построить новый миропорядок и что США способны на это.

Как эксперты Валдайского форума описали грядущий «порядок, какого еще не было» — в материале «Ъ» «На миропорядок выше».

Александра Горошилова

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