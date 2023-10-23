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Коммерсантъ FM
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Выручка «Русагро» в третьем квартале выросла на 35%

Выручка «Русагро» в третьем квартале составила 78,176 млрд руб. (до межсегментных элиминаций), что на 35% больше год к году, следует из отчетности компании. Выручка сельскохозяйственного бизнеса выросла в 2,1 раза, до 12,23 млрд руб., сахарного — на 26%, до 13,315 млрд руб., мясного — на 16%, до 12,914 млрд руб., масложирового — снизилась на 18%, до 24,745 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Существенный рост выручки обусловлен как консолидацией группы компаний НМЖК (+14 971 млн руб.), так и в значительной мере увеличением объемов реализации в сельскохозяйственном бизнесе на фоне роста курса доллара к рублю. Также на рост выручки повлияла положительная динамика цен на рынке сахара и свинины»,— говорится в пресс-релизе (.pdf).

Объем реализации зерновых культур составил 436 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В основном выросли продажи пшеницы, до 381 тыс. тонн. Производство свинины за отчетный период составило 79 тыс. тонн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания объяснила это вспышкой африканской чумы свиней в Приморском крае.

По итогам девяти месяцев выручка «Русагро» снизилась на 1%, до 187,757 млрд руб. С января по сентябрь группа реализовала 721 тыс. тонн зерновых культур, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Продажи пшеницы выросли почти в два раза, до 575 тыс. тонн. Чистая прибыль компании «Русагро» за этот период составила 412 млн руб., что на 42% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Группа «Русагро» — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России, земельный банк которого составляет 668 тыс. га. В октябре компания сообщила, что планирует внедрить отечественную систему управления сельскохозяйственным производством на базе облачного сервиса «История поля» взамен зарубежного решения Cropwise. Стоимость проекта оценивается в 670 млн руб., сроки его завершения не уточнялись.

Лаура Кеффер

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