Чистая прибыль «Русагро» за 9 месяцев 2023 года сократилась на 42%

Чистая прибыль компании «Русагро» за январь—сентябрь 2023 года составила 412 млн руб., что на 42% меньше, чем за тот же период 2022 года. Это следует из отчета компании о финансовых результатах, который опубликован на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Размер выручки и прибыли/расходов в отчете скрыт. Доход «Русагро» в виде процентов по займам, депозитам и облигациям составил 1,9 млрд руб. Размер долговых обязательств компании за январь—сентябрь превысил 1,4 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль «Русагро» увеличилась до 13,19 млрд руб. с 470 млн руб. годом ранее. Выручка компании тогда сократилась с 127,2 млрд до 106,5 млрд руб.

Петр Бузлаев