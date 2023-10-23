Инспекторов ДПС, проигнорировавших убийство студента УрФУ из Габона, уволят
В Екатеринбурге уволят со службы инспекторов ДПС, которые стали свидетелями драки, после которой погиб студент УрФУ и Габона, но не предприняли своевременных действий. Об увольнение полицейских рассказал глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Напомним, 32-летнего Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка) убили в ночь на 18 августа на улице Малышева. Инспекторы ДПС видели драку, но не стали вмешивать. Позже силовики возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении двух полицейских.
По словам полковника Горелых, в случае если причастность полицейских к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут наказание. «Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам»,— отметил полковник Горелых.
Обвиняемый в убийстве — Данил Фомин, находится под арестом.