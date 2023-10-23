QatarEnergy будет поставлять до 1 млн тонн СПГ в год в Италию

Катарская государственная QatarEnergy и итальянская энергетическая компания Eni подписали долгосрочное соглашение о поставках из Катара в Италию до 1 млн тонн сжиженного природного газа ежегодно. Как отмечается в заявлении QatarEnergy, соглашение подписано сроком на 27 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

По условиям соглашения поставки СПГ начнутся в 2026 году, осуществляться они будут с использованием сырья с месторождения North Field в рамках проекта расширения добычи газа в Катаре North Field East (NFE), в котором у Eni есть доля 3,125%. СПГ будет доставляться на плавучую установку для хранения и регазификации в итальянском порту Пьомбино. Благодаря ранее заключенным и уже действующим соглашениям с Катаром Италия обеспечивает более 10% своих потребностей в природном газе.

Аналогичные сделки по поставкам СПГ из Катара сроком на 27 лет с начала октября QatarEnergy подписала также с нидерландской Shell и с французской TotalEnergies. Нидерланды и Франция в рамках этих соглашений будут получать по 3,5 млн тонн СПГ в год. В июне контракт с QatarEnergy на поставки 4 млн тонн СПГ в год заключила китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC. Срок действия контракта такой же — 27 лет. Еще одна китайская компания — Sinopec — подписала аналогичный контракт с катарским производителем в ноябре 2022 года, также сроком на 27 лет с поставкой до 4 млн тонн СПГ в год. Тогда же Германия, которая прежде была крупнейшим импортером российского газа, заключила соглашение с QatarEnergy, по которому в течение 15 лет будет закупать у нее 2 млн тонн СПГ.

Алена Миклашевская