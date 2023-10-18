Катар подписал с Shell 27-летний контракт о поставках СПГ в Нидерланды

QatarEnergy объявила о подписании долгосрочного соглашения с нидерландской Shell о поставках сжиженного природного газа в Нидерланды. Поставки начнутся в 2026 году и рассчитаны на 27 лет — до 2053 года. Газ будет поставляться с двух катарских месторождений — North Field South и North Field East. Ежегодный объем поставок составит около 3,5 млн тонн. Конечной точкой маршрута судов, переправляющих СПГ, станет порт Роттердама.

Ранее аналогичное соглашение QatarEnergy подписала с французской TotalEnergies, а также с китайскими CNPC и Sinopec. И Shell, и TotalEnergies являются акционерами в проектах North Field South и North Field East. Каждая приобрела по 9,4% акций проекта разработки North Field South осенью прошлого года. Второй проект по расширению производства СПГ в Катаре, North Field East, считается крупнейшим в мире. Его стоимость оценивается в $30 млрд. Помимо Shell и Total доли в нем удерживают ExxonMobil, ConocoPhillips и Eni.

Кирилл Сарханянц