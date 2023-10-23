Депутаты видят риск нехватки денег на повышение зарплат бюджетникам регионов

Комитет Госдумы по региональной политике и местному управлению в своем заключении отметил риск нехватки регионального бюджета для повышения зарплат. Об этом сказано в документе на сайте системы правового обеспечения законодательной деятельности, на который обратил внимание Forbes.

В документе указано, что в проекте федерального бюджета на 2024 год заложено снижение выделения средств регионам: 2024 году — на 16%, а в 2025-м — еще на 13%, следует из проекта бюджета. Увеличение МРОТ до 19 242 руб. с 1 января 2024 года приведет к необходимости повысить зарплату работникам бюджетных организаций. Комитет видит потенциальный риск того, что регионального бюджета не хватит для покрытия зарплат, а значит, в 2024 году потребуются дополнительные дотации из бюджета.

В комитете попросили дополнительно обосновать, достаточно ли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию расходов на повышение зарплат бюджетников, следует из отзыва.

В начале октября зарплаты чиновникам и бюджетникам были проиндексированы на 5,5%.

О том, как госучреждения подбирают сотрудников,— в материале приложения «Ъ» «HR-технологии».

Александра Горошилова