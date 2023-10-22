Курский поселок Теткино частично остался без света из-за обстрела

Поселок Теткино Курской области сегодня днем, 22 октября, попал под обстрел со стороны Украины. Никто не пострадал, но при обстреле была повреждена линия электропередачи, и часть поселка осталась без света.

«Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения. Осколками нанесен ущерб одному из домовладений. Обязательно окажем помощь в ремонте»,— написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Поселок Теткино находится в 1 км от границы с Сумской областью Украины. По данным на 2021 год, в нем проживало почти 4 тыс. человек, но после многочисленных обстрелов, которые начались почти сразу после объявления спецоперации 24 февраля 2022 года, часть жителей покинула свои дома.

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