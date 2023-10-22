Суд в Петербурге арестовал еще двух обвиняемых по делу об избиении прохожих

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца — до 17 декабря — еще двух фигурантов дела об избиении прохожих группой лиц: уроженцев Узбекистана и Челябинской области Рахимжона Турдиева и Ахмеда Мухаева.

Рахимжону Турдиеву и несовершеннолетнему Ахмеду Мухаеву предъявлены обвинения по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Как утверждает следствие, с 12 по 13 октября они «нанесли множественные удары по голове и телу» прохожему на Ленинском проспекте. Согласно материалам дела, кадры избиения позднее выкладывались в сети.

Видео публиковались в Telegram-канале «Жизнь бродяги». Кадры публиковал 18-летний гражданин РФ Тимур Мухтаров. После задержания он заявил, что лично не участвовал в потасовках, а видеозаписи ему присылал 17-летний подросток. 20 и 19 октября по этому делу были арестованы еще девять человек.

15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за публикаций видео с избиением прохожих в Санкт-Петербурге группой подростков. В Telegram-канале «Жизнь бродяги» публикуются кадры различных драк подростков на улицах и в кафе.

Лусине Баласян