В Петербурге задержан подросток из «азербайджанской мафии»
Петербургская полиция задержала 18-летнего Тимура Мухтарова — одного из основных предполагаемых участников группы подростков, которые нападали на жителей города и снимали драки на видео. Ранее в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 213 УК РФ).
В отделе юноша рассказал правоохранителям, что сам не участвовал в потасовках, а лишь размещал в своем Telegram-канале видеоролики драк. Кроме того, парень сообщил, что он не был знаком с остальными участниками «азербайджанской мафии» — именно так подростки сами себя называли.
По его словам, все ролики ему присылал 17-летний Турал Мамедов, который на момент публикации все еще находится в розыске.
Накануне, 15 октября, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело в отношении подростков, в основу которого легла видеозапись из соцсетей, где неизвестные лица нападают на жителей Петербурга. Под подозрением — подростки из азербайджанских семей.
В сети широко разошлись ролики из Telegram-канала «Жизнь бродяги», который предположительно ведет Турал Мамедов. Там публиковался контент, который в основном касается избиений, провокаций драк на улице и в ресторанах.
Сейчас силовики ведут розыск остальных участников группы, в том числе администратора канала, в котором размещалось видео. Первым про данный паблик рассказал бывший лидер сообщества «Мужское государство» (признано экстремистским Нижегородским областным судом) Владислав Поздняков. Тогда же его подписчики начали выкладывать личные данные подозреваемых подростков.