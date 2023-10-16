В Петербурге задержан подросток из «азербайджанской мафии»

Петербургская полиция задержала 18-летнего Тимура Мухтарова — одного из основных предполагаемых участников группы подростков, которые нападали на жителей города и снимали драки на видео. Ранее в отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело за хулиганство (ст. 213 УК РФ).

В отделе юноша рассказал правоохранителям, что сам не участвовал в потасовках, а лишь размещал в своем Telegram-канале видеоролики драк. Кроме того, парень сообщил, что он не был знаком с остальными участниками «азербайджанской мафии» — именно так подростки сами себя называли.

По его словам, все ролики ему присылал 17-летний Турал Мамедов, который на момент публикации все еще находится в розыске.

Накануне, 15 октября, председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получил возбудить уголовное дело в отношении подростков, в основу которого легла видеозапись из соцсетей, где неизвестные лица нападают на жителей Петербурга. Под подозрением — подростки из азербайджанских семей.

В сети широко разошлись ролики из Telegram-канала «Жизнь бродяги», который предположительно ведет Турал Мамедов. Там публиковался контент, который в основном касается избиений, провокаций драк на улице и в ресторанах.

Сейчас силовики ведут розыск остальных участников группы, в том числе администратора канала, в котором размещалось видео. Первым про данный паблик рассказал бывший лидер сообщества «Мужское государство» (признано экстремистским Нижегородским областным судом) Владислав Поздняков. Тогда же его подписчики начали выкладывать личные данные подозреваемых подростков.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург