Бастрыкин поручил возбудить дело об избиении подростками прохожих в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил петербургскому региональному управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении группы подростков, которые нападают на случайных прохожих в Петербурге, говорится в сообщении Telegram-канала СКР.

Как сообщила пресс-служба ведомства, главе СКР стало известно из неназванного Telegram-канала, что группа выходцев из Азербайджана нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга и снимает это на камеру. Ролики затем выкладывают в интернет.

Как пишет «Фонтанка», видео публикуются в Telegram-канале «Жизнь бродяги», который ведет 18-летний Турал. На записях подростки провоцируют драки на улицах и в кафе, разрушают городское имущество, создают аварийные ситуации на дорогах. Под одним из видео его автор написал: «Азербайджанская мафия на связи». В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 октября сообщили, что занимаются идентификацией подростков, которые появляются в роликах.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург