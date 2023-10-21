МВД Палестины сообщило об обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа

МВД Палестины сообщило, что под обстрел Израиля в секторе Газа попал рынок Нусейрат. По данным агентства WAFA, на рынке находился ресторан для палестинских беженцев, при обстреле погибли восемь человек. Израиль не комментировал происшедшее.

Всего сегодня вечером, по данным WAFA, в секторе Газа погибли 29 человек, десятки были ранены. На видео, снятом после удара по рынку, видны разрушенные многоэтажные дома и одно горящее здание.

По последним данным, с момента нападения «Хамаса» 7 октября в Израиле погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 4 тыс. Только за две недели при конфликте погибли 22 журналиста: 18 палестинцев, трое израильтян и один ливанец.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».

Анастасия Ларина