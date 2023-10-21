В результате эскалации конфликта Израиля и «Хамаса» погибли 22 журналиста
В результате обострения конфликта Израиля и палестинского движения «Хамас» погибли 22 журналиста, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ). По его данным, восемь сотрудников СМИ ранены, трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу.
Как уточняет CPJ, в числе погибших — 18 палестинцев, еще трое были израильтянами, один — ливанцем. Отмечается, что журналисты в секторе Газа «подвергаются особенно высоким рискам, пытаясь освещать конфликт перед лицом наземного нападения израильских войск, разрушительных израильских авиаударов, нарушений связи и обширных отключений электроэнергии».
Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Общее число погибших с обеих сторон превысило 4 тыс. человек. В середине октября число жертв среди журналистов оценивалось в 12 человек. На этой неделе стало известно, что в секторе Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры.
О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Газу не открыли для помощи».