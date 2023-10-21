Временного поверенного в делах Чехии вызывали в МИД России

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове в ведомство временного поверенного в делах Чехии в РФ Яна Ондржейка. В ведомстве выразили ему протест из-за заявлений чешских властей об ударе по населенному пункту Гроза в Харьковской области Украины.

Отмечается, что чешский временный поверенный побывал в МИДе 17 октября. «В ответ на недавний демарш МИД Чехии Ондржейку был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности вооруженных сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза»,— говорится в сообщении МИД РФ.

Также в министерстве указали дипломату «на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте», обратив внимание на поставки страной оружия вооруженным силам Украины, а также на заявления чешских политиков о необходимости нанести России «стратегическое поражение». По мнению российского МИДа, такие действия «способствуют продолжению конфликта и дестабилизации всего региона».

12 октября сообщалось, что посол России Александр Змеевский был вызван в Министерство иностранных дел Чехии. Поводом стал ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого, по данным МВД Украины, погибли более 50 человек. В посольстве РФ сообщили, что Чехия «озвучила известный западный набор претензий и требований», а также поддержала сторону Киева в военном конфликте.

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Александр Кислов