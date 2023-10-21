В секторе Газа погибли 12 членов семьи оператора RT Халеда Эльдерры

12 родственников оператора RT Халеда Эльдерры погибли при обстрелах сектора Газа, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Убиты брат, две сестры, четыре племянника, тетя и двоюродные племянники.

«Две девочки — трех и пяти лет — остались без отца. Искренне соболезную Халеду и всем его родственникам»,— написала госпожа Симоньян в Telegram.

Ранее в октябре в Белгороде под обстрел попал сотрудник афганской редакции Sputnik (входит в «Россию сегодня») Хайбара Акифи вместе с семьей: сбитый силами ПВО беспилотник упал на частный дом на окраине города. Погибли его четырехлетняя дочь, тесть и теща. Сам господин Акифи находится в коме, его жена была госпитализирована.

Леонид Уварчев