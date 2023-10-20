Главред «Новой газеты» Муратов подал в суд на Минюст из-за статуса иноагента
Главный редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (включен в список иноагентов) подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Министерству юстиции России. В нем он требует отменить решение ведомства включить его в реестр иноагентов.
Дмитрий Муратов (включен в список иноагентов)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Согласно картотеке суда, иск был подан господином Муратовым 18 октября. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Как сообщила ТАСС пресс-служба судебной инстанции, главред «Новой газеты» требует признать решение Минюста незаконным и аннулировать его.
Министерство юстиции России внесло лауреата Нобелевской премии мира в список иноагентов 1 сентября нынешнего года. Ведомство сообщило, что господин Муратов участвовал в «создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, «направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в 2021 году вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. В сентябре 2022 года российские суды аннулировали лицензии печатной версии «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты», а также сайта издания. В июне 2023 года Генпрокуратура признала нежелательным издание «Новая газета Европа», созданное сотрудниками редакции «Новой газеты» (было зарегистрировано в Латвии).