Мальчика, избитого в кубанской спецшколе, признали потерпевшим

Подростка, избитого в спецшколе в станице Переясловской Брюховецкого района, признали потерпевшим. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили защитники ребенка Павел и Артем Бакатовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото представлено юристами Бакатовыми Фото: фото представлено юристами Бакатовыми

Ребенок поступил в Центральную районную больницу Брюховецкого района 13 сентября с внутренним кровотечением. Впоследствии пострадавшему удалили селезенку.

По факту произошедшего в Каневском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее стало известно, что мальчика избили сверстники из-за конфет. Как сообщают господа Бакатовы, ребенок провел ночь в медицинском отделении спецшколы, после чего его экстренно доставили в реанимацию. В интернат подросток попал за совершенный ранее угон автомобиля по решению суда. Однако адвокаты утверждают, что приговор был исполнен еще до вступления документа в законную силу.

Анастасия Донскова

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