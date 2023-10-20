Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шведская активистка Грета Тунберг провела акцию в поддержку сектора Газа

Шведская экоактивистка из Швеции Грета Тунберг провела акцию против военных действий Израиля в секторе Газа. По ее мнению, израильская армия должна немедленно прекратить огонь и отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа.

Фото: @GretaThunberg

Фото: @GretaThunberg

«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг на своей странице в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, необходимо как можно скорее найти мирное решение палестино-израильского конфликта. Она также опубликовала фото, на которой она вместе с другими участниками акции держит плакаты в поддержку палестинского государства и жителей сектора Газа.

При этом после начала войны между Израилем и силами палестинского движения «Хамас» Грета Тунберг заявляла, что она не выступает против какой-либо из сторон конфликта, а протестует «против любых форм угнетения и притеснения граждан».

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв в 3,7 тыс. человек. Вчера, 19 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале полномасштабной наземной операции в Газе.

Подробнее про израильскую наземную операцию — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...