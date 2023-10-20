Шведская активистка Грета Тунберг провела акцию в поддержку сектора Газа

Шведская экоактивистка из Швеции Грета Тунберг провела акцию против военных действий Израиля в секторе Газа. По ее мнению, израильская армия должна немедленно прекратить огонь и отказаться от проведения наземной операции в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @GretaThunberg Фото: @GretaThunberg

«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц»,— написала Грета Тунберг на своей странице в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее словам, необходимо как можно скорее найти мирное решение палестино-израильского конфликта. Она также опубликовала фото, на которой она вместе с другими участниками акции держит плакаты в поддержку палестинского государства и жителей сектора Газа.

При этом после начала войны между Израилем и силами палестинского движения «Хамас» Грета Тунберг заявляла, что она не выступает против какой-либо из сторон конфликта, а протестует «против любых форм угнетения и притеснения граждан».

Война Израиля с «Хамасом» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв в 3,7 тыс. человек. Вчера, 19 октября, глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о скором начале полномасштабной наземной операции в Газе.

Подробнее про израильскую наземную операцию — в материале «Газа близко, Газа далеко».

Александр Кислов