Эксперты выступили против законопроекта об отнесении налогов банкротов к текущим платежам

Эксперты на конференции «Ъ» «Банкротство-2023» обсудили законопроект Минэкономики о приоритетности уплаты компаниями-банкротами налогов. Они посчитали несправедливым вариант отнесения налога на прибыль, в том числе с продажи имущества, к текущим платежам.

Налог на прибыль с продажи имущества юрлица-банкрота — спорный вопрос в делах о банкротстве, который был частично решен Конституционным судом (КС) только летом 2023 года. Он признал, что банкрот должен платить налог, но не поддержал идеи платить в бюджет в первую или в последнюю очередь. КС предложил законодателю определить очередность уплаты налога на прибыль от продажи имущества на торгах. Пока вопрос не решен законодательно требования Федеральной налоговой службы встали в один ряд с требованиями обычных незалоговых кредиторов должника (третья очередь). Минэкономики разработало законопроект, в котором предложило отнести налог к текущим платежам, которые погашаются приоритетно, но только после погашения долгов по зарплатам.

Руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что налог нужно отнести «в реестровые требования» или «вообще куда-то за реестр». «Не совсем правильно отменять (налог.— "Ъ"). Я бы отнес куда-то перед ликвидационной квотой. <...> Нет понимания, почему государство здесь должно долю забирать и почему остальные должны страдать. Я считаю, что это должно идти за ликвидационную квоту»,— сказал господин Клеточкин на конференции.

Руководитель группы практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Леонид Барков «глубоко убежден», что налог нельзя определять к текущим платежам. «Это очевидно. Ставить ли ее в третью очередь реестра или куда-то за реестр — это вопрос более сложный. Но, на мой взгляд, есть очень простой аргумент, почему не может иметь приоритет налог на прибыль: у нас сам характер процедуры банкротства не предполагает получения прибыли. Это не обычная хозяйственная деятельность компании. Это уже ликвидационная процедура. Поэтому о какой там прибыли можно говорить? Получается... абсурдная ситуация — мы начинаем процедуру банкротства, чтобы в конечном счете максимально удовлетворить требования кредитора, мы для этого продаем имущество, а в результате — налог на прибыль, который получают в рамках текущей очереди, например, налоговый орган. Вместо того, чтобы реализовать цель банкротства — удовлетворение требований кредитора»,— объяснил свою позицию господин Барков.

Заведующий МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Никита Филиппов обратил внимание, как некоторые органы власти мотивируют свою позицию насчет этого вопроса. Они утверждают, что «банкротные процедуры служат инструментами для недобросовестных действий, в том числе по неисполнению обязательств» и компании так «уходят от уплаты налогов». Господин Филиппов отметил, что такие случаи действительно есть, но в «общей массе они мизерные».

Председатель ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев ранее говорил «Ъ», что выступает в целом против уплаты этого налога, так как «никакой прибыли при банкротстве быть не может». Аналогичной позиции придерживался арбитражный управляющий Сергей Домнин.

Подробнее о проблеме уплаты налога банкротом — в материале «Ъ» «Банкроту не уйти от налога».

Леонид Уварчев