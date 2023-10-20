ММК стал партнером Детского экологического форума

Сегодня в Челябинске завершает работу Всероссийский детский экологический форум (ДЭФ), направленный на вовлечение учащихся в изучение экологических проблем. В качестве партнера форума выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

В форуме участвует 2,5 тыс. школьников из 18 регионов России, которых объединяет любовь к природе и увлечение экологией. Это ученики 5-11 классов, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций. Среди участников и 30 школьников из Магнитки - команда Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ им. Г.И. Носова.

В числе почетных гостей ДЭФ - спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Магнитогорский металлургический комбинат, ставший партнером мероприятия, на форуме представляет директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов.

В рамках программы ДЭФ первый день участники региональных команд посвятили разработке экологических проектов по тематическим секциям «Чистый воздух», «Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие», «Чистая вода», «Чистая страна». Эти проекты они защищали перед профессиональными экологами, учеными, политиками и общественными деятелями.

Сегодня, во второй день форума, состоится научно-практическая конференция в рамках празднования «105-летия юннатского движения». Участники, ставшие победителями на региональных, федеральных и международных экологических олимпиадах и конкурсах, представят свои научные разработки и идеи на тематических площадках форума.

Всероссийский детский экологический форум проходит в Челябинске 19 и 20 октября. В форуме участвуют 18 региональных команд, представляющих следующие субъекты РФ: Челябинская, Свердловская, Курганская, Тюменская, Оренбургская, Омская, Новосибирская, Московская, Иркутская области, Москва, Пермский край, Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Башкортостан, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа.

ПАО «ММК»