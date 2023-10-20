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Коммерсантъ FM
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Конгрессмен Джордан продолжит борьбу за пост спикера Палаты представителей

Глава юридического комитета Палаты представителей республиканец Джим Джордан намерен продолжать участвовать в выборах спикера палаты. По данным Reuters, его однопартийцы отвергли идею расширить полномочия и. о. спикера Патрика Макгенри.

«Я по-прежнему баллотируюсь на пост спикера, планирую получить голоса и выиграть эту гонку»,— сказал господин Джордан журналистам (цитата по AP). Он добавил, что планирует поговорить с несколькими республиканцами, ранее не поддержавшими его кандидатуру.

Третий раунд выборов пройдет позднее сегодня, 20 октября. В первых двух раундах, которые состоялись 17 и 18 октября, Джим Джордан не смог набрать необходимые 217 голосов конгрессменов. В случае расширения полномочий Патрика Макгенри он останется на этом посту до 3 января 2024 года.

О выборах спикера Палаты — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».

Лаура Кеффер

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