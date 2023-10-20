В Белоруссии подготовлен законопроект о призыве на военную службу по СМС

Совет министров Белоруссии подготовил законопроект, предусматривающий призыв на военную службу с помощью отправки военнообязанным СМС-оповещений. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно проекту, предлагается внести в законодательство страны норму о том, что «при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва будучи оповещенными посредством СМС-сообщений». Такой способ оповещения также предлагается ввести для мероприятий мобилизационной подготовки. Операторы связи будут обязаны в течение недели представить данные об абонентских номерах по запросу военных комиссариатов, а о смене номера граждане обязаны будут информировать военкомат.

В числе других нововведений:

мобилизация в Белоруссии может быть полной или частичной;

верхнюю границу наказания за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу повысят с двух до трех лет лишения свободы;

повестки под расписку могут вручать гражданам по месту их работы, а также по месту их нахождения;

редакции СМИ обязаны распространять информацию, подготовленную Минобороны и местными советами обороны о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты, органы госбезопасности.

В октябре 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проверить граждан, находящихся в запасе. Для сверки данных в военкоматы начали вызывать мужчин. Господин Лукашенко уверял, что мобилизацию проводить не будут. В январе 2023-го белорусское Минобороны привело в готовность подразделения артиллерии. Ведомство отрицало планы ограничить выезд не прошедшим сверку военнообязанным.

Лаура Кеффер