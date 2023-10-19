Axios: США поставят Израилю снаряды, предназначавшиеся для Украины

США планируют поставить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые ранее предназначались для отправки на Украину. Речь идет о снарядах из резервных запасов США, которые хранятся на территории Израиля в рамках соглашения между странами. Об этом сообщили американскому изданию Axios три израильских чиновника. По данным источников Politico, сотрудникам Пентагона было поручено «прочесать» американские резервы боеприпасов для формирования поставок в Израиль.

По словам собеседников Axios, израильские военные попросили у Вашингтона артиллерийские снаряды для подготовки к наземной операции в секторе Газа, а также к возможному конфликту с ливанской группировкой «Хезболла» на границе с Ливаном. Axios также пишет, что поставки Израилю не окажут влияния на способность украинских военных вести боевые действия в рамках российской спецоперации.

Ранее сегодня, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в скором времени будет отдан приказ о начале наземной операции армии страны (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Министр экономики Израиля Нир Баркат, который входит в Совет нацбезопасности страны, сообщил ABC News, что ЦАХАЛу отдан приказ войти в сектор Газа, когда военные «будут готовы».

Вчера, 18 октября, агентство Bloomberg сообщало, что президент США Джо Байден намерен в ближайшее время запросить у американского Конгресса дополнительно $100 млрд на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, а также на защиту границы США. 15 октября Джо Байден в интервью CBS говорил, что у Вашингтона есть средства, чтобы оказывать военную помощь и Израилю, и Украине.

О политической ситуации в США на фоне разногласий вокруг поддержки Украины — в материале «Ъ» «Отставка на зеро».