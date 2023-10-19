В Запорожской области задержан гражданин Украины по делу о подготовке к диверсии

Управление ФСБ РФ по Запорожской области сообщило о задержании гражданина Украины. По данным спецслужбы, он планировал подрыв на месте движения российской военной колонны по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению ФСБ, которое передает ТАСС, задержанный планировал заложить взрывное устройство, которое было собрано из минометных мин и компонентов, полученных от сотрудника ГУР.

Оперативники ФСБ изъяли у мужчины 19 минометных мин, детонаторы, а также взрывчатое вещество массой 300 г. В его отношении возбудили уголовное дело о приготовлении к совершении диверсии ( п. «а», ч.2 ст. 281 УК РФ).

В сентябре ФСБ совместно с МВД задержали в Запорожской области гражданина Украины, который, как утверждалось, изготавливал взрывные устройства для диверсионнно-террористической группы по заданию военной разведки. В августе спецслужба сообщила о задержании нескольких жителей региона по подозрению в подготовке терактов.

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Лусине Баласян