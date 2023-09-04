ФСБ: в Запорожской области задержан изготовитель взрывчатки для диверсантов

ФСБ совместно с МВД задержали гражданина Украины, который, как утверждается, изготавливал взрывные устройства для диверсионнно-террористической группы. По данным ФСБ, диверсионная группа действовала в Запорожской области по заданию военной разведки Украины. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел РФ пресечена деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Как уточнили в ФСБ, мужчина проживает в Херсонской области. По месту проживания у него изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и иные компоненты взрывных устройств. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Согласно сообщению спецслужбы, задержанный мужчина передал «непосредственным исполнителям» несколько взрывных устройств, которые были использованы при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона. Участники группы были задержаны ранее. Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил в отношении них уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).

ФСБ также опубликовала видео задержания исполнителей террористических актов. На нем один из задержанных говорит, что с ним связывался сотрудник Службы безопасности Украины. Мужчина, в частности, рассказывает, что «нажал на кнопку» и привел в действие взрывное устройство вблизи одного из подъездов, когда к нему подошел сотрудник полиции.

27 апреля возле подъезда дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения. 12 мая в Мелитополе при взрыве бомбы пострадал и. о. замминистра строительства Запорожской области.

Милена Костерева