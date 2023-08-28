ФСБ сообщила о задержании жителей Запорожской области, готовивших теракты

Управление Федеральной службы безопасности сообщило, что в Запорожской области задержаны несколько местных жителей по подозрению в подготовке терактов. Террористические акты готовились в преддверии сентябрьских выборов в местные законодательные собрания.

«Все они поддерживали связь с одним и тем же куратором от СБУ. По задумке украинских спецслужб, взрывы планировалось совершить в местах плотного скопления людей»,— сообщил «РИА Новости» офицер ФСБ.

Как сообщили агентству, задержанных привлекали к сотрудничеству со Службой безопасности Украины «путем угроз и шантажа», а затем им поручили следить за передвижением российской военной техники, уточнить адреса проживания представителей власти Запорожской области и автомобили, которыми они пользуются.

По данным ФСБ, позднее группе задержанных давали «более серьезные» задания — по транспортировке взрывчатых веществ, их хранению, минированию автомобилей, подрывам. «Никаких гарантий безопасности после выполнения заданий исполнителям не давали»,— сообщила спецслужба.

«РИА Новости» также передает, что один из задержанных, Сергей Чумаченко, признался, что по заданию СБУ должен был совершить подрыв на площади в Мелитополе. Машину с взрывчаткой необходимо было «подогнать» к площади, «дождаться времени и взорвать бомбу в первой половине дня», рассказал мужчина.

Управление ФСБ заявило, что спецслужба следила за общением «куратора» СБУ с группой местных жителей. Взрывные устройства, подготовленные для терактов, уничтожены безопасным способом, уточнили в ФСБ.

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