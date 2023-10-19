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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp появится возможность использовать два аккаунта на одном устройстве

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) можно будет использовать два аккаунта на одном устройстве. Об этом говорится в официальном блоге приложения.

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта»,— говорится в анонсе новой функции.

Для того чтобы создать второй аккаунт, потребуются дополнительный номер телефона и сим-карта. Подойдет телефон, который поддерживает несколько сим-карт или eSIM. При этом, как уточняется в блоге WhatsApp, параметры конфиденциальности и уведомлений можно будет настроить отдельно для каждого аккаунта.

13 сентября 2023 года в WhatsApp состоялся глобальный запуск функции каналов — более чем в 150 странах. После обновления WhatsApp в Роскомнадзоре заявили об угрозе блокировки мессенджера, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации, из-за чего Meta отказалась от запуска каналов для российских пользователей. Продукты компании Meta заблокированы в России с марта 2022 года, однако для WhatsApp Генпрокуратура сделала исключение, пояснив, что мессенджер — средство коммуникации, а не публичного распространения информации.

Подробнее о каналах в мессенджере — в колонке Юлии Тишиной.

Арсений Пушкин

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