Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителю дополнительных услуг

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров. Согласно документу, навязывание потребителю покупки за отдельную плату до заключения договора о приобретении основных товаров может повлечь за собой административный штраф в размере 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс. руб. для юридических лиц.

Изменения внесены в ст. 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей». Документ также накладывает ответственность за необоснованный отказ или уклонение от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Речь идет о требованиях, связанных с нарушением прав потребителя. В этом случае должностные лица облагаются штрафом в размере 15–30 тыс. руб., юридические лица — в размере 100–300 тыс. руб.

В конце сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ может кратно повысить штрафы за навязывание услуг. По ее словам, ЦБ фиксирует рост жалоб на подобные нарушения и считает необходимым внести изменения в законодательство. В настоящее время Банк России за подобные нарушения может взыскать штраф в размере до 0,1% капитала, но не менее 100 тыс. руб.

Подробнее о мерах финансовых властей по противодействию навязыванию страховок — в материале «Ъ» «Банки заработали на полисах».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...