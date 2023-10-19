Путин подписал закон о штрафах за навязывание потребителю дополнительных услуг

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг и товаров. Согласно документу, навязывание потребителю покупки за отдельную плату до заключения договора о приобретении основных товаров может повлечь за собой административный штраф в размере 2–4 тыс. руб. для должностных лиц и 20–40 тыс. руб. для юридических лиц.

Изменения внесены в ст. 14.8 КоАП «Нарушение иных прав потребителей». Документ также накладывает ответственность за необоснованный отказ или уклонение от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Речь идет о требованиях, связанных с нарушением прав потребителя. В этом случае должностные лица облагаются штрафом в размере 15–30 тыс. руб., юридические лица — в размере 100–300 тыс. руб.

В конце сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ может кратно повысить штрафы за навязывание услуг. По ее словам, ЦБ фиксирует рост жалоб на подобные нарушения и считает необходимым внести изменения в законодательство. В настоящее время Банк России за подобные нарушения может взыскать штраф в размере до 0,1% капитала, но не менее 100 тыс. руб.

Подробнее о мерах финансовых властей по противодействию навязыванию страховок — в материале «Ъ» «Банки заработали на полисах».