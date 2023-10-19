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СК РФ примет процессуальное решение по факту избиения подчиненного экс-главой Новокуйбышевска

Следствие до начала ноября примет процессуальное решение по факту избиения подчиненного экс-главой Новокуйбышевска Сергеем Марковым. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в СУ СК РФ по Самарской области.

Глава Новокуйбышевска Сергей Марков 27 сентября написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Уходу Сергея Маркова предшествовал скандал из-за избиения подчиненного, директора МБУ «Городские Парки» (Новокуйбышевск) Александра Лазарева. Кроме того, в середине сентября произошел скандал из-за некачественной реконструкции парка «Дубки» в Новокуйбышевске, стоившей более 160 млн руб. Дума Новокуйбышевска приняла отставку главы города на заседании 18 октября.

Ранее депутат самарской губдумы Михаил Абдалкин направил в компетентные органы обращение по факту возможного конфликта интересов и коррупции в отношении команды Сергея Маркова, жена которого, по информации политика, является одним из руководителей одного асфальто-бетонного завода, вторым руководителем является председатель комитета по бюджету думы Новокуйбышевска Александр Ефимов.

Евгений Чернов

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