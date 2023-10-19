Reuters: британский премьер Сунак посетит Израиль 19 октября

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 октября посетит Израиль с визитом солидарности, сообщает Reuters. По данным агентства, в ходе визита господин Сунак встретится с представителями израильского политического и военного руководства, в том числе с главой правительства страны Биньямином Нетаньяху.

Как сообщает Reuters, после визита в Израиль он отправится в другие страны Ближнего Востока, пытаясь деэскалировать ситуацию.

«Нападение на больницу Аль-Ахли в Газе должно стать переломным моментом для лидеров региона и мира, чтобы объединиться и избежать будущей эскалации ситуации»,— сообщается в аккаунте канцелярии господина Сунака в соцсети X. Как отмечает британский премьер, Соединенного Королевство намерено быть «в авангарде» государств, выступающих за скорейшее разрешение конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». Также он назвал атаку «Хамаса» на Израиль «чудовищным терактом».

Накануне, 18 октября, с визитом в Израиле побывал президент США Джо Байден, а 17 октября в страну прилетал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет утром 7 октября. Израиль сообщал более чем о 1,4 тыс. жертвах конфликта, Палестина — о 3 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения, половина погибших в секторе Газа — женщины и дети.

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Александр Кислов