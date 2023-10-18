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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя рассказал об отраженной ракетной атаке ВСУ

Силы ПВО Черноморского флота в районе Севастополя сбили ракету вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, атака с воздуха была отражена в районе Сухарной балки.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. В районе Сахарной головки — дым, спасатели уже выехали на место. Информация о повреждениях инфраструктуры — уточняется»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Позже он уточнил, что в этом районе была сбита ракета, боевая часть которой сдетонировала в поле. По словам губернатора, никто не пострадал. По предварительным данным, повреждений инфраструктуры также нет.

Минобороны уточнило, что атака велась переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200. Они были перехвачены в воздухе.

Помимо Севастополя, сообщили «Ъ» в правительстве Крыма, ракетная опасность сохраняется на севере и западе полуострова. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в акватории Черного моря потопили безэкипажный катер ВСУ.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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