РПЦ назвала очень правильным решение ЦБ доработать дизайн новой банкноты

Русская православная церковь одобрила решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 руб. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, православный крест должен быть «естественной частью государственной символики страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Очень правильное решение Банка России доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий»,— написал Владимир Легойда.

По его словам, «совершенно очевидно», что верующие люди имеют право голоса в ситуациях, когда речь идет об использовании изображений, относящихся к религиозному наследию.

Сегодня, 18 октября, Центробанк сообщил о приостановлении выпуска банкноты в 1000 руб. из-за необходимости доработки ее дизайна. 16 октября ЦБ представил банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей с новыми дизайном. На оборотной стороне тысячерублевой банкноты изображен Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе. В этот же день священник РПЦ Павел Островский обратил внимание, что на новой купюре изображена башня с полумесяцем, а на куполе бывшей Введенской церкви, изображенной на купюре, отсутствует крест. Его сняли при советской власти, сейчас в здании располагается музей.

О купюрах с обновленным дизайном — в материале «Ъ» «Перестройка идет к банкоматам».