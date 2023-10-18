УДО привело к аресту

Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу заместителя прокурора другого, Ленинского района города, Алексея Петришина. Сотрудник надзорного ведомства подозревается во взяточничестве. За 7 млн руб. он якобы обещал оказать содействие в условно-досрочном освобождении одному из заключенных.

Зампрокурора Фрунзенского района столицы Приморья Петришин был задержан сотрудниками УФСБ при содействии прокуратуры Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В сообщении на сайте краевой прокуратуры имя фигуранта не называется. По данным «Ъ», речь идет об Алексее Петришине. По информации объединенной пресс-службы судебной системы края, зампрокурора арестован до 16 декабря.

Как пишет близкий к силовикам приморский интернет-ресурса «Золотой мост», сотрудник надзорного ведомства требовал взятку за содействие в условно-досрочном освобождении одному из заключенных.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении 4 млн руб. По данным «Ъ», общая оговоренная сумма взятки зампрокурора составляла 7 млн руб.

Алексей Петришин является автором нескольких научных статей по юриспруденции. Так, в 2021 году он опубликовал материал «Распространение коронавирусной инфекции как основание ограничения принципа гласности судопроизводства».

Дело Алексея Петришина по своей фабуле схоже с делом экс-помощника прокурора Приморского края Дамира Ниязова.

В марте Дамира Ниязова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и 15 млн руб. штрафа. Суд признал его виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Штраф составляет десятикратный размер взятки. «В судебном заседании установлено, что с февраля по июль 2021 года осужденный достиг договоренности о получении через посредников взятки за совершение действий, связанных с поддержанием ходатайств об УДО двух лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы»,— говорилось в сообщении надзорного ведомства.

Оговоренная сумма взятки составляла 1,5 млн руб. Деньги Ниязов должен был получить через посредников — бывшего сотрудника органов прокуратуры Антона Чубенко и адвоката Виталия Хандобина. Прокурор на руки деньги не получил, поскольку адвокат был задержан с поличным еще до их передачи. В феврале 2023 года тот же Ленинский райсуд признал Антона Чубенко виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 3 млн руб.

Адвокат Виталий Хандобин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в октябре прошлого года. Ленинский райсуд назначил ему только штраф в размере 2,5 млн руб. Прокуратура, которая запрашивала в качестве наказания семь лет колонии строгого режима, обжаловала приговор, но Приморский крайсуд оставил решение в силе.

Алексей Чернышев, Владивосток