Экс-губернатор Омской области Бурков стал отвечать за кадры на Уралвагонзаводе

Экс-губернатор Омской области и бывший депутат Государственной думы от Свердловской области Александр Бурков занял руководящую должность на Уралвагонзаводе (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») и теперь отвечает, в том числе, за кадры, сообщил источник «Ъ-Урал» на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

Как сообщало издание Ura.ru, господин Бурков стал одним из директоров по HR-направлению в концерне, но источник «Ъ-Урал» опроверг ту информацию, заявив, что он не является директором по HR-направлению. В то же время, в круг его профессионального внимания входят и вопросы кадрового обеспечения, однако это не единственное, чем он занимается.

Напомним, бывший глава Омской области приступил к работе на заводе в конце сентября этого года. До марта 2023 года он занимал пост губернатора Омской области. Александр Бурков родился в Кушве (Свердловская область). Ранее он избирался депутатом Свердловской областной думы и Госдумы, входил в состав правительства Свердловской области.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Александр Бурков перешел на танки».

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