В Самаре прокуратура потребовала вернуть отданные под видом аренды забора земли

Прокуратура Самарской области в суде потребовала вернуть муниципальному предприятию «Ремжилуниверсал» земельные участки в Самаре, которые оказались в распоряжении частных организаций по договорам аренды забора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, к примеру, в распоряжении ООО «Гама» оказался участок площадью 2209,56 кв. м, расположенный на ул. Карла-Маркса, напротив дома № 179. При этом, как указано в материалах дела, МП «Ремжилуниверсал» сдало в аренду «Гаме» лишь ограждение из сварных прутьев (164 м). Представители прокуратуры дополнительно потребовали взыскать с компании сумму неосновательного обогащения «за безвозмездное пользование объектом муниципального недвижимого имущества в период с 01.03.2019 по 31. 07.2023» в размере 1,2 млн руб.

Аналогичные иски поданы к ООО «Руса», ООО «Инигма», ООО «Коста», ООО «Фортуна» и т. д.

В апреле этого года надзорное ведомство добилось признания недействительным похожего договора аренды ограждения МП «Ремжилуниверсал» с ООО «Лидер», владельцем автостоянки напротив дома № 17 на ул. Дачной. Муниципалитету возвращен земельный участок площадью 1890 кв. м. С арендатора взыскано неосновательное обогащение в размере более 350 тыс. руб. Верховный суд подтвердил законность решения о возврате администрации Самары земли под автостоянкой.

В мае текущего года в «Ремжилуниверсал» на должность замдиректора устроился Сергей Шанов, который ранее руководил департаментом градостроительства Самары. Из департамента градостроительства чиновника уволили из-за утраты доверия. Перед этим он подал уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов, но комиссия самарской администрации выяснила, что Сергей Шанов поздно уведомил ее о ситуации. До этого у прокуратуры возникли вопросы к Сергею Шанову по поводу командировки в Дубай. По данным ведомства, Сергей Шанов незаконно возместил себе из бюджета траты на туристические услуги.

Сабрина Самедова